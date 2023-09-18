«Люди психуют и идут пешком». Ремонт светофора собрал пробку из общественного транспорта на Комендантском

Движение транспорта на одной из крупных магистралей Приморского района Петербурга утром 18 сентября оказалось затруднено из-за работ. В пробке застряли автобусы и троллейбусы, а пассажиры добираются пешком.
На Комендантском проспекте собралась серьезная пробка из общественного транспорта, сообщает читательница «Фонтанки» Юлия. По ее словам, друг за другом встряли не менее 10 автобусов. «Люди психуют и выходят из автобусов, идут пешком», — пишет она.
читательница «Фонтанки» Юлия
На фото и видео с места видно несколько автобусов (в том числе, маршрута №127) и троллейбусов, застрявших в пробке, а также идущих по дороге и газону людей. По данным «Яндекс.Пробок», на Комендантском проспекте наблюдается плотный затор перед перекрестком с Долгоозерной улицей со стороны улицы Шаврова. Как сообщается на сайте ГАТИ Петербурга, на пересечении Долгоозерной и Комендантского ведутся работы по реконструкции светофорного объекта.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что троллейбусы следуют по своим маршрутам. В «Пассажиравтотрансе» также ответили, что изменений в трассе маршрута №127 нет.