Подросток на питбайке выехал с обочины и попал под машину под Петербургом

Юный мотоциклист пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти днем 17 сентября. Он столкнулся с автомобилем.



Авария произошла в 15:25 воскресенья на 15-м километре автодороги 41К-011 Стрельна — Кипень — Гатчина, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. 44-летний житель Ленобласти на личном автомобиле столкнулся с выехавшим с обочины на проезжую часть питбайком BSE под управлением 14-летнего мальчика.

В результате подростка госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Известно, что питбайк на учете не состоит и является спортивным инвентарем. Водитель автомобиля за 2023 год 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.