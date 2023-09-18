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    Подросток на питбайке выехал с обочины и попал под машину под Петербургом

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    Юный мотоциклист пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти днем 17 сентября. Он столкнулся с автомобилем.

    Авария произошла в 15:25 воскресенья на 15-м километре автодороги 41К-011 Стрельна — Кипень — Гатчина, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. 44-летний житель Ленобласти на личном автомобиле столкнулся с выехавшим с обочины на проезжую часть питбайком BSE под управлением 14-летнего мальчика.

    В результате подростка госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Известно, что питбайк на учете не состоит и является спортивным инвентарем. Водитель автомобиля за 2023 год 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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