«Ъ»: суд впервые признал женщину виновной в уклонении в период мобилизации

Владикавказский гарнизонный военный суд впервые признал виновной военнослужащую женщину, которая исчезла из военной части в период мобилизации и ведения боевых действий. Ей назначили шесть лет колонии общего режима. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает «Коммерсантъ». Обвинения уроженке Кабардино-Балкарской Республики ефрейтору Мадине Кабалоевой предъявили по части 5 и части 3.1 статьи 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий).



По данным газеты, еще до возбуждения уголовного дела женщина обратилась в медроту своей войсковой части и получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности и из-за наличия ребенка 2018 года рождения.

Сам факт неявки к руководству воинской части повлек за собой уголовное дело.

В ходе судебного заседания ефрейтор подтвердила факт неявки к командованию, но обосновала это наличием медицинской справки, которая якобы должна была дать временное освобождение от службы. Также она заявила, что была уверена, что информация от медслужбы будет доведена до начальства и вопросов не возникнет.



Военный прокурор не согласился с ее словами. Представитель обвинения указал, что женщина не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, а продолжала получать положенное довольствие и пользоваться льготами.

