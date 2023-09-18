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    Холодный воздух принёс в Петербург антициклон. Скоро погода изменится

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    В Петербурге неделя начинается с прохлады и без дождей. Уже во вторник потеплеет и придут осадки.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 сентября в городе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9 градусов, днем составит 14–16 градусов.

    «Сегодня за погоду в Северной столице будет отвечать гребень наполненного холодным воздухом скандинавского антициклона. Его стараниями в регионе ожидается переменная облачность, обойдётся без дождей, а температурный фон будет близок к своей климатической норме. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    19 сентября, по данным СЗ УГМС, ожидается 20–22 градуса, днем местами кратковременный дождь. В среду, 20 сентября, — 17–19 градусов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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