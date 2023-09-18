Зеленский исключил завершение конфликта путём передачи территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией не может быть окончен путем передачи территорий. Об этом он сказал в интервью телекомпании СBS, отвечая на вопрос, готов ли он отказаться от части земли ради мира. Стенограмма опубликована 17 сентября.
«Можете ли вы отказаться от какой-либо части Украины ради мира?» — спросил журналист.
«Нет. Это наша территория», — сказал Зеленский.
По его словам, контрнаступление ВСУ продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.
«Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном», — отметил украинский лидер.
В августе Верховная рада Украины приняла постановление, исключающее территориальные уступки в целях прекращения конфликта. 15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен сказал журналистам, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России некоторые территории, напоминает ТАСС.