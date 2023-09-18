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    Зеленский исключил завершение конфликта путём передачи территорий

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    79 комментариев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией не может быть окончен путем передачи территорий. Об этом он сказал в интервью телекомпании СBS, отвечая на вопрос, готов ли он отказаться от части земли ради мира. Стенограмма опубликована 17 сентября.

    «Можете ли вы отказаться от какой-либо части Украины ради мира?» — спросил журналист.

    «Нет. Это наша территория», — сказал Зеленский.

    По его словам, контрнаступление ВСУ продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.

    «Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном», — отметил украинский лидер.

    В августе Верховная рада Украины приняла постановление, исключающее территориальные уступки в целях прекращения конфликта. 15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен сказал журналистам, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России некоторые территории, напоминает ТАСС.

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    Конфликт на УкраинеЗеленский

    Комментарии 78

    Гость18 Сен 2023 в 09:45
    Путин -где твоя Победа!?
    +1−0
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