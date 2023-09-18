Автомобиль сорвался с обрыва на берегу Охотского моря и пролетел 200 метров. Водитель удивил спасателей

Мужчина выжил после падения с высоты на Колыме и даже отделался лёгкими травмами. Об этом сообщает ГУ МЧС по Магаданской области.
Ночью 18 сентября в службу спасения поступил вызов о ЧП на Нюклинской косе на берегу Охотского моря. В районе смотровой площадки на 9-м километре Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы. Машина пролетела вниз 200 метров.
Спасатели МЧС отправились на место. Часть пути они проехали по берегу моря, а часть (там, где не проехать) прошли пешком. Они нашли разбитую машину и извлекли пострадавшего — у него оказались только ушибы и порезы. Мужчину передали сотрудникам Скорой помощи. По словам спасателей, он «родился в рубашке», поскольку обычно подобные происшествия заканчиваются тяжелыми травмами или смертью.