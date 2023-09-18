    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, сев

    766мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.63eur103.04

    Автомобиль сорвался с обрыва на берегу Охотского моря и пролетел 200 метров. Водитель удивил спасателей

    323
    обсудить
    Фото: ГУ МЧС по Магаданской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Мужчина выжил после падения с высоты на Колыме и даже отделался лёгкими травмами. Об этом сообщает ГУ МЧС по Магаданской области.

    Ночью 18 сентября в службу спасения поступил вызов о ЧП на Нюклинской косе на берегу Охотского моря. В районе смотровой площадки на 9-м километре Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы. Машина пролетела вниз 200 метров.

    Спасатели МЧС отправились на место. Часть пути они проехали по берегу моря, а часть (там, где не проехать) прошли пешком. Они нашли разбитую машину и извлекли пострадавшего — у него оказались только ушибы и порезы. Мужчину передали сотрудникам Скорой помощи. По словам спасателей, он «родился в рубашке», поскольку обычно подобные происшествия заканчиваются тяжелыми травмами или смертью.

    Фото: ГУ МЧС по Магаданской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МагаданУпал с высоты
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close