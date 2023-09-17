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    Минобороны РФ: В Крыму сбиты два беспилотника

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    Вечером воскресенья над юго-западной частью Крыма дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника. Об этом 17 сентября сообщает Минобороны РФ.

    Атака произошла около 20.30 мск. Военные пресекли «попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам» на территории России.

    Еще один беспилотник самолетного типа сбили около 20.40 мск над Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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