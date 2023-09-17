Семак: «Зенит» может усилиться свободным агентом

Футбольный клуб «Зенит» в ближайшее время может подписать игрока без контракта, то есть в статусе свободного агента, за которого не придется платить отступные. Об этом 17 сентября заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак после победного матча с «Рубином» (3:0).



«Вероятность, что клуб пополнят футболисты, которые сейчас свободные агенты, существует. У нас есть возможность включить в заявку еще одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть. Может получиться, может не получиться», — рассказал Семак на послематчевой пресс-конференции.