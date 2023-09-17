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    Семак: «Зенит» может усилиться свободным агентом

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    5 комментариев

    Футбольный клуб «Зенит» в ближайшее время может подписать игрока без контракта, то есть в статусе свободного агента, за которого не придется платить отступные. Об этом 17 сентября заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак после победного матча с «Рубином» (3:0).

    «Вероятность, что клуб пополнят футболисты, которые сейчас свободные агенты, существует. У нас есть возможность включить в заявку еще одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть. Может получиться, может не получиться», — рассказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

    Напомним, что в летнее трансферное окно команду усилили Марио Фернандес (свободный агент), Эракович («Црвена Звезда»), Ду Кейрос («Коринтианс»), Изидор («Локомотив»), Александр Коваленко («Сочи»).

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    Комментарии 5

    Гость17 Сен 2023 в 20:13
    О, сюжет!
    А, сюжет, да?
    +0−0
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