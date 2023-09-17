Лавров заявил, что США «ведут против нас войну»: новости СВО за 17 сентября

При обстреле Курской области пострадали три человека Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 сентября.



Обстрел Курской области Курская область несколько раз подверглась обстрелам. Сначала пострадала деревня Успеновка, несколько человек получили ранения. — У двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации, — написал губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

После этого обстреляли поселок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района. — Всего зафиксировано 6 прилетов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Тёткино нарушено электроснабжение, — сообщил Роман Старовойт. Россию массово атаковали беспилотники В ночь на 17 сентября в небе над Россией сбили беспилотники. По информации Минобороны, ВСУ атаковали Москву и Крым.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ПВО отразила атаку над городским округом Истра и позднее над Раменским районом. Однако, по информации Минобороны, БПЛА был сбит в Домодедовском районе. Возможно, разночтения возникли из-за того, что Раменский и Домодедовский районы граничат друг с другом.



— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — сообщил Собянин о ЧП в Истре.

Лавров заявил, что США «ведут против нас войну» Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США «ведут против нас войну». Так он отреагировал на вопрос о возможном решении Штатов поставить Киеву более дальнобойные ракеты.

Фрагмент вырезан из передачи «Москва. Кремль. Путин» zarubinreporter / T.me

Президент Финляндии сообщил об «огромном» риске ядерной войны

Глава Финляндии Саули Ниинистё считает «огромным» риск применения Россией ядерного оружия. В связи с этим он понимает, почему некоторые политические лидеры не решаются поставлять оружие на Украину, заявил Саули Ниинистё в интервью The New York Times — Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, к худшему. Риск того, что ядерное оружие может быть использовано, огромен, — заявил он. Столтенберг: Украина попадет в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина присоединится к альянсу. Однако не уточнил, когда это произойдет.



— Нет сомнений, что Украина в итоге окажется в НАТО, — сообщил он в интервью, опубликованном в газетах редакционной группы Funke.

Он также сказал, что конфликт на территории Украины будет долгим.