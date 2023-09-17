На проспекте Медиков тушат пожар в ресторане Hitch

На проспекте Медиков в Петербурге вечером 17 сентября начался пожар в ресторане Hitch, в доме №10, корпус 1. Видео прислал читатель «Фонтанке», информацию о возгорании подтвердили в самом заведении.
читатель «Фонтанки»
«Это мы горим. У нас четыре бригады, вроде не полыхаем», — подтвердила собеседница в ресторане. Она добавила, что пожарные работают уже некоторое время и отметила быстрый приезд спасателей.
Причина возгорания пока неизвестна. В заведении сообщили, что никто не пострадал, но на месте находится скорая помощь.