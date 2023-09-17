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    На проспекте Медиков тушат пожар в ресторане Hitch

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    На проспекте Медиков в Петербурге вечером 17 сентября начался пожар в ресторане Hitch, в доме №10, корпус 1. Видео прислал читатель «Фонтанке», информацию о возгорании подтвердили в самом заведении.

    читатель «Фонтанки»

    «Это мы горим. У нас четыре бригады, вроде не полыхаем», — подтвердила собеседница в ресторане. Она добавила, что пожарные работают уже некоторое время и отметила быстрый приезд спасателей.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Причина возгорания пока неизвестна. В заведении сообщили, что никто не пострадал, но на месте находится скорая помощь.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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