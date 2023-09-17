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    «Дело государственной важности». Почему петербургскому фигуристу Гуменнику запретили кататься под Rammstein

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    Петербургскому фигуристу Петру Гуменнику во время контрольных прокатов в Москве запретили исполнять свою новую программу из-за того, в качестве музыкального сопровождения была песня Sonne немецкой группы Rammstein. Из-за этого ему пришлось исполнять прошлогоднюю программу.

    «Я хотел катать Раммштайн, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа. Так обстоятельства сложились, больше не могу ничего сказать», — цитирует фигуриста «Чемпионат.com».

    Более подробно о ситуации в социальных сетях рассказала тренер Гуменника Вероника Дайнеко.

    «За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна (Москвина — ред.) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что «Рамштайн» — это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась... В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под Раммштайн, но никаких угроз, что нас накажут, не было», — заявила Дайнеко.

    Она добавила, что письмо было от некоего Евгения Картушина в адрес главы Министерства спорта Олегу Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта. По словам Дайнеко, Москвина сказала ей, что это дело государственной важности, и не стоит ставить свои интересы выше этого. Тренер отметила, что за столь короткое время найти что-то подходящее под готовую хореографию не удалось, поэтому пришлось использовать старую программу.

    «Извините, мне как тренеру реально стыдно», — добавила Вероника Дайнеко.

    Петр Гуменник — 21-летний российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2023), победитель финала Гран-при России (2023), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2020), серебряный призёр юниорского финала Гран-при (2018).

    В ноябре 2022 году в интервью «Фонтанке» заявил, что менять спортивное гражданство пока не собирается, но не исключает, что это будет единственным выходом, если отстранение российских спортсменов затянется.

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