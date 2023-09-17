«Дело государственной важности». Почему петербургскому фигуристу Гуменнику запретили кататься под Rammstein

Петербургскому фигуристу Петру Гуменнику во время контрольных прокатов в Москве запретили исполнять свою новую программу из-за того, в качестве музыкального сопровождения была песня Sonne немецкой группы Rammstein. Из-за этого ему пришлось исполнять прошлогоднюю программу.



«Я хотел катать Раммштайн, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа. Так обстоятельства сложились, больше не могу ничего сказать», — цитирует фигуриста «Чемпионат.com».

