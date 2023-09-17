Камчатка сохранила статус вулканов в ЮНЕСКО, отказавшись от миллиардных инвестиций

Камчатка отказалась от разработки нескольких месторождений, которые принесли бы потенциальные инвестиции в размере более 10-15 млрд рублей, чтобы сохранить статус вулканов, как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, не находящегося под угрозой. Об этом 17 сентября в интервью РБК рассказал глава региона Владимир Солодов.



Речь шла о разработке Родникового и Мутновского месторождений золота, а также ряда более мелкий рассыпных месторождений.

«Точной оценки нет, но речь идет, думаю, что о сумме в несколько десятков миллиардов рублей. Больше 10–15. Примерная оценка, не было более точных расчетов. До этой стадии, слава богу, не дошли», — цитирует издание губернатора Камчатки