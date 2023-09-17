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    Камчатка сохранила статус вулканов в ЮНЕСКО, отказавшись от миллиардных инвестиций

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    Камчатка отказалась от разработки нескольких месторождений, которые принесли бы потенциальные инвестиции в размере более 10-15 млрд рублей, чтобы сохранить статус вулканов, как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, не находящегося под угрозой. Об этом 17 сентября в интервью РБК рассказал глава региона Владимир Солодов.

    Речь шла о разработке Родникового и Мутновского месторождений золота, а также ряда более мелкий рассыпных месторождений.

    «Точной оценки нет, но речь идет, думаю, что о сумме в несколько десятков миллиардов рублей. Больше 10–15. Примерная оценка, не было более точных расчетов. До этой стадии, слава богу, не дошли», — цитирует издание губернатора Камчатки

    Солодов подчеркнул, что статус всемирного наследия под угрозой — это «достаточно серьезная репутационная оценка в мировом сообществе».

    «Вулканы Камчатки» были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. На Камчатском хребте более 300 вулканов, как действующих, так и спящих.

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