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    «Он знал об этом всё». Президент Финляндии рассказал, как спрашивал Путина о Лермонтове

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    Президент Финляндии Саули Ниинистё раскрыл детали одной из встреч с российским лидером Владимиром Путиным в Москве до начала СВО на Украине. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

    По его словам, в ходе беседы Путин был «сосредоточен, агрессивен и хорошо информирован», а также «одержим российской культурой». Ниинистё решил проверить коллегу, спросив его о стихотворении Михаила Лермонтова на смерть Александра Пушкина. Путин говорил об этом «более получаса». «Он знал об этом всё — для него это Россия. Россия в целом», — поведал в интервью финский лидер.

    Ниинистё напомнил, что Финляндия в свое время находилась под управлением России до революции 1917 года. И с тех пор войны с Россией «выжжены в нашем позвоночнике». Говоря об отношениях с Москвой, он вспомнил пословицу «Казак берет всё, что плохо лежит». По его словам, это напоминание о том, что «свободные страны должны поддерживать свою оборону».

    Президент Финляндии вспоминает эту пословицу не в первый раз. Еще в 2014 году Ниинистё говорил о казаке, когда призывал укреплять экономику, которая угрожает стать слабым местом в оборонном секторе.

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