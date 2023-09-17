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    Дети отравились хлором в бассейне в Подмосковье

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    7 комментариев

    В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.

    «Осуществляются допросы сотрудников клуба, сотрудниками Роспотребнадзора изъяты образцы воды. Планируется назначение судебных экспертиз», — заявили в ведомстве. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

    По данным региональной прокуратуры, утром 16 сентября в фитнес-клубе на Железнодорожной улице трое несовершеннолетних почувствовали себя плохо во время занятия в детском бассейне. Мальчика и двух девочек увезли в больницу, предварительный диагноз — токсическое действие паров хлора.

    Предположительно, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн из-за неисправного насосно-циркулирующего оборудования.

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    Комментарии 7

    Гость17 Сен 2023 в 15:41
    Хорошо, но очень мало.
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