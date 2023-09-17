Дети отравились хлором в бассейне в Подмосковье

В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту отравления хлором посетителей бассейна одного из фитнес-клубов. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.



«Осуществляются допросы сотрудников клуба, сотрудниками Роспотребнадзора изъяты образцы воды. Планируется назначение судебных экспертиз», — заявили в ведомстве. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( ч. 1 ст. 238 УК РФ ).



По данным региональной прокуратуры, утром 16 сентября в фитнес-клубе на Железнодорожной улице трое несовершеннолетних почувствовали себя плохо во время занятия в детском бассейне. Мальчика и двух девочек увезли в больницу, предварительный диагноз — токсическое действие паров хлора.

