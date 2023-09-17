На Октоберфесте в Мюнхене пострадали восемь человек

При столкновении двух вагонеток на американских горках на фестивале Октоберфест в Мюнхене пострадали восемь человек. Об этом 17 сентября сообщают немецкие СМИ.



Как уточняется, пострадавшие получили легкие травмы, всех доставили в медпункт Октоберфеста. Столкновение произошло около 22:10 по местному времени в субботу, 16 сентября. Ранее в этот день пассажирам пришлось самостоятельно спускаться с аттракциона «Петля Олимпии» на фестивале.

Хёлленблиц — это самые крупные американские горки из существующих, конструкция передвижная, ее возят на различные фестивали. Вагонетки в нем могут развивать скорость до 80 километров в час.