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    На Октоберфесте в Мюнхене пострадали восемь человек

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    17 комментариев

    При столкновении двух вагонеток на американских горках на фестивале Октоберфест в Мюнхене пострадали восемь человек. Об этом 17 сентября сообщают немецкие СМИ.

    Как уточняется, пострадавшие получили легкие травмы, всех доставили в медпункт Октоберфеста. Столкновение произошло около 22:10 по местному времени в субботу, 16 сентября. Ранее в этот день пассажирам пришлось самостоятельно спускаться с аттракциона «Петля Олимпии» на фестивале.

    Хёлленблиц — это самые крупные американские горки из существующих, конструкция передвижная, ее возят на различные фестивали. Вагонетки в нем могут развивать скорость до 80 километров в час.

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    Комментарии 17

    Гость17 Сен 2023 в 15:02
    Хорошо , но мало
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