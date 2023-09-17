Три человека пострадали при обстреле деревни в Курской области

Приграничная деревня Успеновка Кореневского района Курской области попала под обстрел со стороны Украины. Об этом 17 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



Пострадали трое местных жителей. У двоих легкие ранения, медики оказали им помощь на месте. Еще одного с тяжелым ранением доставят в областную больницу силами санавиации.



17 сентября также были обстреляны село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области и село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, однако были повреждены несколько частных домов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

