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    Три человека пострадали при обстреле деревни в Курской области

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    Приграничная деревня Успеновка Кореневского района Курской области попала под обстрел со стороны Украины. Об этом 17 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Пострадали трое местных жителей. У двоих легкие ранения, медики оказали им помощь на месте. Еще одного с тяжелым ранением доставят в областную больницу силами санавиации.

    17 сентября также были обстреляны село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области и село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, однако были повреждены несколько частных домов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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