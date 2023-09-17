В Бразилии разбился самолет с туристами

В результате крушения в Бразилии небольшого самолета Embraer 110 погибли все находившиеся на борту люди — 14 человек. Об этом 17 сентября сообщает местное издание G1 .



Крушение произошло в штате Амазонас. Судно принадлежало компании Manaus Aerotáxi. По информации местных властей, на борту самолета находились туристы, которые направлялись на спортивную рыбалку. Самолет вылетел из города Манаус и должен был совершить посадку в муниципалитете Барселуш на севере страны.

Крушение расследуют ВВС Бразилии. По мнению властей, одним из факторов, которые привели к гибели воздушного судна, стал сильный ливень, который шел во время полета.