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    В Бразилии разбился самолет с туристами

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    3 комментария

    В результате крушения в Бразилии небольшого самолета Embraer 110 погибли все находившиеся на борту люди — 14 человек. Об этом 17 сентября сообщает местное издание G1.

    Крушение произошло в штате Амазонас. Судно принадлежало компании Manaus Aerotáxi. По информации местных властей, на борту самолета находились туристы, которые направлялись на спортивную рыбалку. Самолет вылетел из города Манаус и должен был совершить посадку в муниципалитете Барселуш на севере страны.

    Крушение расследуют ВВС Бразилии. По мнению властей, одним из факторов, которые привели к гибели воздушного судна, стал сильный ливень, который шел во время полета.

    «У нас нет подробностей. У меня есть некоторые отчеты. Я не хочу мешать расследованию, но есть сообщения о том, что самолет приземлился бы посередине взлетно-посадочной полосы, а взлетно-посадочной полосы не хватило для торможения», — приводит издание слова секретаря общественной безопасности Амазонаса Села Винисиуса Алмейды.

    Тела погибших переместили в спортивный зал Барселуша. Из Манауса вылетел самолет, чтобы забрать тела и передать семьям.

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    Комментарии 3

    Гость17 Сен 2023 в 13:21
    Ну попали
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