В Бразилии разбился самолет с туристами

В результате крушения в Бразилии небольшого самолета
Крушение произошло в штате Амазонас. Судно принадлежало компании Manaus Aerotáxi. По информации местных властей, на борту самолета находились туристы, которые направлялись на спортивную рыбалку. Самолет вылетел из города Манаус и должен был совершить посадку в муниципалитете Барселуш на севере страны.
Крушение расследуют ВВС Бразилии. По мнению властей, одним из факторов, которые привели к гибели воздушного судна, стал сильный ливень, который шел во время полета.
«У нас нет подробностей. У меня есть некоторые отчеты. Я не хочу мешать расследованию, но есть сообщения о том, что самолет приземлился бы посередине взлетно-посадочной полосы, а взлетно-посадочной полосы не хватило для торможения», — приводит издание слова секретаря общественной безопасности Амазонаса Села Винисиуса Алмейды.
Тела погибших переместили в спортивный зал Барселуша. Из Манауса вылетел самолет, чтобы забрать тела и передать семьям.