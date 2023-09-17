Школьницы пострадали в ДТП в Красном Селе. Правила нарушил пенсионер

Две школьницы пострадали в аварии в Красном Селе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 сентября.



Накануне в 17:30 на Гатчинском шоссе 68-летний водитель «Лады Приоры» при повороте налево на прилегающую территорию не предоставил преимущество движения едущему по встречной полосе автомобилю Nissan Juke под управлением 39-летнего водителя.