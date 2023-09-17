Школьницы пострадали в ДТП в Красном Селе. Правила нарушил пенсионер

Две школьницы пострадали в аварии в Красном Селе. Об этом сообщили в пресс-службе
Накануне в 17:30 на Гатчинском шоссе
По данным «Фонтанки», в результате столкновения травмы получили сестры 7 и
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Две школьницы пострадали в аварии в Красном Селе. Об этом сообщили в пресс-службе
Накануне в 17:30 на Гатчинском шоссе
По данным «Фонтанки», в результате столкновения травмы получили сестры 7 и
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19 июля 2023, 12:30
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