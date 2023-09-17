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    Школьницы пострадали в ДТП в Красном Селе. Правила нарушил пенсионер

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    Две школьницы пострадали в аварии в Красном Селе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 сентября.

    Накануне в 17:30 на Гатчинском шоссе 68-летний водитель «Лады Приоры» при повороте налево на прилегающую территорию не предоставил преимущество движения едущему по встречной полосе автомобилю Nissan Juke под управлением 39-летнего водителя.

    По данным «Фонтанки», в результате столкновения травмы получили сестры 7 и 12 лет, ехавшие в салоне «жука». Шестиклассницу увезли в больницу с переломом ребра и ушибом носа. У первоклассницы врачи диагностировали перелом ключицы. Состояние девочек оценивается как средней тяжести.

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