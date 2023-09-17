США нарастили закупку удобрений из России до нового рекорда

В первые семь месяцев 2023 года, с января по август, США закупили российских удобрений на 944 миллиона долларов, что является рекордом. Об этом со ссылкой на данные статистической службы Штатов сообщает РИА Новости.



Предыдущий рекорд был достигнут в 2022 году, когда в аналогичный период США закупили российских удобрений на 900 миллионов долларов.

Стоимость экспорта, подсчитало агентство, увеличилась на 5%. При этом США за первые семь месяцев года сократили импорт удобрений до 6 миллиардов долларов — на 22%, а экспорт — до 3,4 миллиарда долларов — на 36%.