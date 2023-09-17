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    США нарастили закупку удобрений из России до нового рекорда

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    В первые семь месяцев 2023 года, с января по август, США закупили российских удобрений на 944 миллиона долларов, что является рекордом. Об этом со ссылкой на данные статистической службы Штатов сообщает РИА Новости.

    Предыдущий рекорд был достигнут в 2022 году, когда в аналогичный период США закупили российских удобрений на 900 миллионов долларов.

    Стоимость экспорта, подсчитало агентство, увеличилась на 5%. При этом США за первые семь месяцев года сократили импорт удобрений до 6 миллиардов долларов — на 22%, а экспорт — до 3,4 миллиарда долларов — на 36%.

    По объему поставок удобрений в Штаты Россия занимает второе место, ее обгоняет только Канада (2,8 миллиарда долларов). На третьем месте Саудовская Аравия (484,4 миллиарда долларов), на четвертом и пятом — Израиль (216 миллиардов) и Катар (214 миллиардов долларов).

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    Комментарии 14

    Гость17 Сен 2023 в 11:48
    Амофос не пахнет
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