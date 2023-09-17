Ветер и даже дожди. Какую погоду петербуржцам обещают в воскресенье

Холодный атмосферный фронт повлияет на петербургскую погоду 17 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



«Опускаясь с севера, он сделает облака более плотными, усилит ветер и во второй половине дня отметится кратковременными дождями», – пишет синоптик.



При этом в городе все еще будет достаточно тепло – до плюс 20 градусов. А в области +16…+21. °. Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., но вечером подрастет.



По данным Северо-Западного УГМС на 10 утра в Петербурге +13 градусов. Из-за туч проглядывает солнце. Небольшие дожди синоптики ожидают во второй половине дня.

