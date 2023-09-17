По госквоте такое лечение не получить. Восьмилетнему Лёше нужна помощь, чтобы избавиться от опухоли головного мозга

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Врачи выявили у маленького Лёши опухоль головного мозга. К счастью, она доброкачественная, но при этом очень агрессивная. Мальчику провели операцию, однако полностью удалить новообразование не удалось, со временем опухоль вновь начала расти. Медики настаивают на проведении протонной терапии. Только для Лёши такое лечение платное.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лёша Бародич, 8 лет .

Опухоль головного мозга. Спасет протонная терапия. Стоимость 2 832 500 руб. «Сын рос здоровым, подвижным и любознательным. А в четыре года у него ухудшилось зрение — диагностировали частичную атрофию зрительного нерва.

После пяти лет Лёша перестал расти — за два года подрос всего на два сантиметра и стал жаловаться на головную боль.

На обследовании врачи выявили опухоль головного мозга, к счастью, доброкачественную, но очень агрессивную. Она задевала гипофиз, отвечающий за работу всей эндокринной системы и зрительные нервы, это и привело к остановке роста и проблемам со зрением.



Весной сына прооперировали, но из-за опасного расположения не смогли удалить опухоль полностью. Леша после операции быстро восстановился, чувствовал себя хорошо, всего за несколько месяцев вырос на 5 см и набрал 2 кг . Думали, всё позади, но контрольная МРТ в июле показала, что опухоль снова выросла и угрожает тяжелыми осложнениями.

Единственным способом полностью избавиться от опухоли и спасти Лёшу остается облучение протонами, тогда не пострадают другие отделы головного мозга и здоровые ткани. Но беда в том, что по госквоте нам такое лечение не получить. А мне не по силам собрать нужную сумму, одна воспитываю двух сыновей. Прошу, помогите!» Мария Бародич, Новгородская область.



Николай Воробьев, заведующий отделением протонной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«У Лёши доброкачественная опухоль головного мозга — краниофарингиома. Учитывая диагноз, возраст ребенка, объем проведенного лечения и наличие остаточной опухоли, требуется проведение локальной лучевой терапии. Это наиболее эффективный и малотравматичный вид облучения протонами, которое воздействует непосредственно на клетки опухоли, не затрагивая окружающие здоровые ткани головного мозга».

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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



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