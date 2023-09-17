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    Собянин: Беспилотники ночью пытались атаковать Москву

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    В ночь на 17 сентября силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщили утром столицы Сергей Собянин и Минобороны.

    Один дрон был сбит в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин. На место прибыли специалисты экстренных служб.

    Другой беспилотник сбили в Раменском районе Подмосковья. Предварительно, разрушений и пострадавших после падения обломков тоже нет. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило об уничтожении украинского беспилотника над Домодедовским районом Подмосковья.

    Росавиация сообщила, что по состоянию на 8:30 аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. «Рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно», – заявили в ведомстве.

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