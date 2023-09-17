Собянин: Беспилотники ночью пытались атаковать Москву

В ночь на 17 сентября силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщили утром столицы Сергей Собянин и Минобороны.
Один дрон был сбит в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин. На место прибыли специалисты экстренных служб.
Другой беспилотник сбили в Раменском районе Подмосковья. Предварительно, разрушений и пострадавших после падения обломков тоже нет. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило об уничтожении украинского беспилотника над Домодедовским районом Подмосковья.
Росавиация сообщила, что по состоянию на 8:30 аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. «Рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно», – заявили в ведомстве.