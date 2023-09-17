Собянин: Беспилотники ночью пытались атаковать Москву

В ночь на 17 сентября силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщили утром столицы Сергей Собянин и Минобороны.



Один дрон был сбит в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин. На место прибыли специалисты экстренных служб.



Другой беспилотник сбили в Раменском районе Подмосковья. Предварительно, разрушений и пострадавших после падения обломков тоже нет. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило об уничтожении украинского беспилотника над Домодедовским районом Подмосковья.

