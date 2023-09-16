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    В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за остановки вентиляторов проветривания

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    В Кузбассе произошла авария на трансформаторной подстанции, из-за которой пришлось эвакуировать горняков нескольких шахт. Там остановились главные вентиляторы проветривания, сообщает 16 сентября ГУ МЧС по Кемеровской области.

    Людей выводят из шахт в Полысаевском городском округе: «Заречная», «Участок Октябрьская», а также в Ленинск-Кузнецком городском округе: «Кирова», «Костромовская», «Комсомолец».

    Пострадавших нет, люди эвакуируются самостоятельно. Помощь горноспасателей запросила только шахта «Костромовская».

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