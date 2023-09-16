В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за остановки вентиляторов проветривания

В Кузбассе произошла авария на трансформаторной подстанции, из-за которой пришлось эвакуировать горняков нескольких шахт. Там остановились главные вентиляторы проветривания, сообщает 16 сентября ГУ МЧС по Кемеровской области.
Людей выводят из шахт в Полысаевском городском округе: «Заречная», «Участок Октябрьская», а также в Ленинск-Кузнецком городском округе: «Кирова», «Костромовская», «Комсомолец».
Пострадавших нет, люди эвакуируются самостоятельно. Помощь горноспасателей запросила только шахта «Костромовская».