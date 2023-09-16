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    Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских катеров в Черном море

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    Об уничтожении в акватории Черного моря украинских безэкипажных катеров и катеров с десантными группами ВСУ отчиталось Минобороны РФ 16 сентября.

    Как пишет МО, за последнюю неделю морская авиация и корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября Севастополь был атакован десятью крылатыми ракетами. Семь из них сбили средствами противовоздушной обороны. Попадание было зафиксировано по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Южной бухте.

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