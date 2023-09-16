МЧС предупреждает: держитесь крепче, в Петербурге прогнозируют штормовой ветер

Воскресенье в Петербурге обещает быть ветреным. ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает 16 сентября о порывах до 20 метров в секунду.



Ранее «Фонтанка» писала, что в последний день недели в город также вернутся дожди. Все дело в том, что Петербург оказался на границе двух атмосферных вихрей. Но есть и хорошие новости — тепло пока сохраняется, днем воздух прогреется до 19–20 градусов.

А вот в понедельник днем, согласно данным Северо-Западного УГМС, будет сухо и довольно прохладно — всего до +15 градусов.