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    МЧС предупреждает: держитесь крепче, в Петербурге прогнозируют штормовой ветер

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    Воскресенье в Петербурге обещает быть ветреным. ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает 16 сентября о порывах до 20 метров в секунду.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в последний день недели в город также вернутся дожди. Все дело в том, что Петербург оказался на границе двух атмосферных вихрей. Но есть и хорошие новости — тепло пока сохраняется, днем воздух прогреется до 19–20 градусов.

    А вот в понедельник днем, согласно данным Северо-Западного УГМС, будет сухо и довольно прохладно — всего до +15 градусов.

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