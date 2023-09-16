Эрдоган предложил России, Армении и Азербайджану провести встречу по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести встречу по непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом он рассказал 16 сентября на брифинге перед вылетом в США на Генассамблею ООН.

«Мы выступили с предложением провести трехстороннюю встречу, даже четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе с моим участием и с [президентом России Владимиром] Путиным, [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и [премьер-министром Армении Николой] Пашиняном», — цитирует его РИА Новости.