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    Эрдоган предложил России, Армении и Азербайджану провести встречу по Карабаху

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести встречу по непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом он рассказал 16 сентября на брифинге перед вылетом в США на Генассамблею ООН.

    «Мы выступили с предложением провести трехстороннюю встречу, даже четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе с моим участием и с [президентом России Владимиром] Путиным, [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и [премьер-министром Армении Николой] Пашиняном», — цитирует его РИА Новости.

    Никол Пашинян и Ильхам Алиев 25 мая встречались в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян тогда заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян.

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