Петербуржец стал жертвой женщины-кошки. Она покусала его и исцарапала

37-летний житель Петербурга вынужден был обратиться в больницу после посещения квартиры на проспекте Буденного. Прошлой ночью в четыре часа на него напала знакомая женщина. Что именно произошло — загадка, но последствия впечатляют.



Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, врачи травмпункта диагностировали у мужчины резаную рану левой стопы, рану на шее от зубов, грудь также была покусанной. Кроме того, пациенту обработали лицо, которое все было исцарапано. Вероятно, ногтями.

После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой. Заявление в полицию он пока не писал.