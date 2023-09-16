Преподаватель СПбГУ отдал мошенникам 5 миллионов, госслужащая — 7 миллионов рублей

Телефонные мошенники продолжают выманивать миллионы у петербуржцев, поверивших в рассказ о «подозрительных действиях» с их счетами. На сей раз в полицию обратились преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета и сотрудница Центра учета граждан без определенного места жительства. На двоих они потеряли 12 млн рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 сентября.



Накануне вечером заявление в правоохранительные органы написал 61-летний преподаватель СПбГУ. Он рассказал, что с 9 по 14 сентября перевел на продиктованный счет 5 млн рублей, чтобы их сохранить. Деньги получилось только потерять.