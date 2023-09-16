В Петербурге заведующая детсадом заявила о домашнем насилии в семье их воспитанницы

Двое малолетних детей и их мать стали жертвами отца семейства, оттачивающего на них жесткие приемы «воспитания». На детские синяки обратили внимание воспитатели одного из детских садов Красногвардейского района. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 сентября.



Накануне в полицию обратилась заместитель заведующей детским садом. Женщина рассказала, что к ним в группу ходит пятилетняя девочка. Несколько раз воспитатели фиксировали у нее синяки на теле. Ребенок рассказал, что папа бьет маму, ее и 10-летнего брата. Так отец «наказывает» их за «проступки».