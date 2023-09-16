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    В России поднимут ставку НДС на гамбургеры

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    Налог на добавленную стоимость для фастфуда вырастет до 20%, ставку поднимут с 1 октября 2023 года. Об этом 16 сентября сообщается в официальном письме Федеральной налоговой службы РФ.

    Сейчас сети используют пониженную ставку НДС — 10%, поскольку гамбургеры и чизбургеры можно отнести к хлебобулочным изделиям длительного хранения. Налоговики с этой классификацией больше не согласны: чизбургеры, гамбургеры и подобная им продукция, по данным Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОКПД2 10.85.19, не указаны в специальном перечне товаров №908, которые можно облагать по пониженной ставке НДС, поэтому при их реализации следует применять ставку НДС 20%, говорится в письме ФНС.

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    Гость16 Сен 2023 в 12:45
    № 908.
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