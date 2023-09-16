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    Телефонный мошенник позвонил абоненту «Билайн» 1 414 раз за девять минут

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    Телефонный мошенник устроил атаку на абонента «Билайн» — за девять минут позвонил ему 1 414 раз, 16 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора «ВымпелКом».

    Отмечается, что атака стала самой продолжительной за август. Впрочем, связаться с абонентом мошенник так и не смог.

    С начала года жалоб на звонки с подменных номеров стало меньше на 26%, отмечают в компании. Однако аферисты перебираются в мессенджеры и облачные сервисы, и, по мнению экспертов, тенденция в ближайшее время сохранится.

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