Телефонный мошенник позвонил абоненту «Билайн» 1 414 раз за девять минут

Телефонный мошенник устроил атаку на абонента «Билайн» — за девять минут позвонил ему 1 414 раз, 16 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора «ВымпелКом».



Отмечается, что атака стала самой продолжительной за август. Впрочем, связаться с абонентом мошенник так и не смог.

С начала года жалоб на звонки с подменных номеров стало меньше на 26%, отмечают в компании. Однако аферисты перебираются в мессенджеры и облачные сервисы, и, по мнению экспертов, тенденция в ближайшее время сохранится.