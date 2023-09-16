Бизнесмен на внедорожнике сбил третьеклассницу на улице Бутлерова. Девочка в тяжелом состоянии

Восьмилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии после встречи с внедорожником на улице Бутлерова в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 сентября.



Инцидент произошел накануне вечером. Третьеклассница перебегала дорогу у дома 32 в неположенном месте. Из-за припаркованных машин водитель Toyota Land Cruiser не успел среагировать. В результате школьница получила ушиб головного мозга и живота. В тяжелом состоянии ее увезли в детскую больницу им. Раухфуса.

За рулем внедорожника, по данным «Фонтанки», находился 46-летний предприниматель, владеющий строительной компанией, которая, в том числе, выполняет госконтракты по ремонту школ.