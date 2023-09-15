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    В Москве мужчина упал под поезд метро и не получил ни царапины

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    Фантастическое невезение и не менее фантастическая удача — в Москве мужчина едва не расстался с жизнью из-за падения на рельсы в метро. Как пишет вечером 15 сентября портал MSK1.RU, всё случилось на станции «Печатники». Обстоятельства, которые привели к падению человека на рельсы, пока не установлены. Но финал его приключений в тоннеле попал на видео.

    На опубликованных кадрах видно, что машинист не смог остановить состав перед упавшим. Первый вагон прекратил движение, когда пассажир был уже под колесами.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Невероятно, но мужчина сумел правильно сгруппироваться и, судя по видео, не получил ни царапины. Сотрудники метро помогли ему выбраться из-под вагона и вернуться на перрон.

    Как уточнили в департаменте транспорта Москвы, движение на Большой кольцевой линии столичного метро осуществляется в соответствии с графиком. Во время остановки несколько поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала.

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    МетроМоскваЧеловек упал на рельсы
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