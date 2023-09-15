В Москве мужчина упал под поезд метро и не получил ни царапины

Фантастическое невезение и не менее фантастическая удача — в Москве мужчина едва не расстался с жизнью из-за падения на рельсы в метро. Как пишет вечером 15 сентября портал MSK1.RU, всё случилось на станции «Печатники». Обстоятельства, которые привели к падению человека на рельсы, пока не установлены. Но финал его приключений в тоннеле попал на видео.
На опубликованных кадрах видно, что машинист не смог остановить состав перед упавшим. Первый вагон прекратил движение, когда пассажир был уже под колесами.
Невероятно, но мужчина сумел правильно сгруппироваться и, судя по видео, не получил ни царапины. Сотрудники метро помогли ему выбраться из-под вагона и вернуться на перрон.
Как уточнили в департаменте транспорта Москвы, движение на Большой кольцевой линии столичного метро осуществляется в соответствии с графиком. Во время остановки несколько поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала.