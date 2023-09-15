В Москве мужчина упал под поезд метро и не получил ни царапины

Фантастическое невезение и не менее фантастическая удача — в Москве мужчина едва не расстался с жизнью из-за падения на рельсы в метро. Как пишет вечером 15 сентября портал MSK1.RU, всё случилось на станции «Печатники». Обстоятельства, которые привели к падению человека на рельсы, пока не установлены. Но финал его приключений в тоннеле попал на видео.



На опубликованных кадрах видно, что машинист не смог остановить состав перед упавшим. Первый вагон прекратил движение, когда пассажир был уже под колесами.