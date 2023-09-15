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    Российские космонавты проведут целый год на орбите Земли и могут поставить рекорд. Корабль «Союз МС-24» запущен с Байконура

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    Пилотируемый космический корабль «Союз МС-24» успешно запущен с космодрома Байконур и уже вышел на орбиту, передает 15 сентября ТАСС. Корабль доставит на МКС новую смену космонавтов.

    На борту «Союза» командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и американка, астронавт NASA Лорел О’Хара. Ожидается, что после двух витков вокруг Земли «Союз» причалит к модулю «Рассвет» на МКС, примерно в 21.57 мск.

    О’Хара вернется на Землю весной 2024 года, а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года. По итогам миссии Кононенко может стать первым землянином, пробывшим в космосе более тысячи суток.

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