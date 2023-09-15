«Саечка за испуг всему миру». На российском ТВ обсудили визит Ким Чен Ына в Россию

«Бронебойный аргумент» — так на федеральном телевидении охарактеризовали визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, посвятив его обсуждению сразу несколько передач. Ведущие в красках рассказывали и о прогулке глав двух государств по космодрому Восточный, и о переговорах, которые длились более пяти часов, попутно гадая, можно ли уже говорить о дружбе и «кто мы друг другу теперь».
Отдельно сразу три российских телеканала остановились на меню торжественного обеда в честь лидера КНДР, поименно перечислив каждое из блюд. Тут вам и пельмени с камчатским крабом, и осетрина с грибами и картофелем, и даже антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами. В общем, как подытожила телеведущая Ольга Скабеева, «не "Макдоналдс", где кормили Блинкена».
Надеются ли теперь телеэксперты на военные поставки вооружения и корейских добровольцев, пересядет ли глава КНДР с немецкого Maybach на российский лимузин, и есть ли в истории России и КНДР страницы, написанные «языком меда дружбы», смотрите в новом выпуске «Коробки передач».