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    «Саечка за испуг всему миру». На российском ТВ обсудили визит Ким Чен Ына в Россию

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    «Бронебойный аргумент» — так на федеральном телевидении охарактеризовали визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, посвятив его обсуждению сразу несколько передач. Ведущие в красках рассказывали и о прогулке глав двух государств по космодрому Восточный, и о переговорах, которые длились более пяти часов, попутно гадая, можно ли уже говорить о дружбе и «кто мы друг другу теперь».


    Отдельно сразу три российских телеканала остановились на меню торжественного обеда в честь лидера КНДР, поименно перечислив каждое из блюд. Тут вам и пельмени с камчатским крабом, и осетрина с грибами и картофелем, и даже антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами. В общем, как подытожила телеведущая Ольга Скабеева, «не "Макдоналдс", где кормили Блинкена».

    Надеются ли теперь телеэксперты на военные поставки вооружения и корейских добровольцев, пересядет ли глава КНДР с немецкого Maybach на российский лимузин, и есть ли в истории России и КНДР страницы, написанные «языком меда дружбы», смотрите в новом выпуске «Коробки передач».

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