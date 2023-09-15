Рост ключевой ставки и изменения в ипотечных госпрограммах подстегнут спрос на квартиры в сентябре

Спрос на квартиры в новостройках увеличится до конца сентября, так как покупатели будут стремиться купить квартиру по старым условиям, считают аналитики «Петербургской недвижимости». Среди факторов, повлиявших на рынок, очередное повышение ключевой ставки и корректировка условий по льготным госпрограммам по ипотеке.

Центробанк 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт — с 12% до 13%, а с 20 сентября меняются условия выдачи льготных ипотечных кредитов, включая программы господдержки, семейную и IT-ипотеку . Первый взнос увеличивается с 15 до 20%, а размер субсидии банкам для компенсации потери от недополученных на льготной ипотеке процентов снижается на 0,5 п. п . Аналитики «Петербургской недвижимости» считают, что это может привести к росту ставок до максимальных значений, установленных государством.

