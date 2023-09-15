Рост ключевой ставки и изменения в ипотечных госпрограммах подстегнут спрос на квартиры в сентябре

Спрос на квартиры в новостройках увеличится до конца сентября, так как покупатели будут стремиться купить квартиру по старым условиям, считают аналитики «Петербургской недвижимости». Среди факторов, повлиявших на рынок, очередное повышение ключевой ставки и корректировка условий по льготным госпрограммам по ипотеке.
Центробанк 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт — с 12% до 13%, а с 20 сентября меняются условия выдачи льготных ипотечных кредитов, включая программы господдержки, семейную и
— Увеличение первоначального взноса может негативно сказаться на спросе, так как многим покупателям будет недостаточно собственных средств, — считает руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева. — А ужесточение условий Центробанка в отношении потребительского кредитования (для закредитованных заемщиков) ограничивает возможность взять потребительский кредит на первый взнос.
По ее словам, на этом фоне до конца сентября спрос увеличится, так как покупатели будут стремиться купить квартиру по старым условиям.
Более того, с 1 октября 2023 года банки будут применять более высокие надбавки при выдаче любых ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом или для клиентов с высокой кредитной нагрузкой.
— Уже со следующего месяца покупателям с серьезной кредитной нагрузкой и небольшим первоначальным взносом будет сложнее оформить ипотеку, — подчеркнула директор по ипотеке «Петербургской недвижимости» Юлия Мошкова. — В условиях новых ограничений такой клиент может привлечь, например, платежеспособного созаемщика с низким объемом кредитной нагрузки, остановиться на более доступном варианте недвижимости или же увеличить срок кредита.