На экранах — четвертая часть похождений «Неудержимых»

21 сентября в кино — премьера «Неудержимых-4». По сюжету всем знакомой команде наемников предстоит остановить террористов, которые задумали украсть ядерное оружие, чтобы спровоцировать глобальный конфликт. Однако большинство бойцов попадает в плен, а Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя. Теперь их новый лидер Ли Кристмас (Джейсон Стейтем) должен в одиночку пробраться в логово противника.

Четвертой части франшизы досталась непростая дорога к экрану. Третья часть собрала маленькую кассу, поэтому переговоры о съемках велись практически десять лет. Ожидалось, что в фильме, как и в прошлых сериях, снимется полный состав звезд, в том числе Антонио Бандерас и Арнольд Шварценеггер. Жан-Клод Ван Дамм тоже планировал сыграть брата-близнеца своего героя — злодея из предыдущей части. Однако Ван Дамм задействован не был. Не присоединился к проекту и Шварценеггер, который был недоволен своей номинацией на «Золотую малину». Более того, из игры чуть не вышел и Сильвестр Сталлоне — его не впечатлил первоначальный сценарий. В итоге звезда «Рэмбо» все-таки сыграл в фильме. Кроме него и Стейтема, здесь появится Дольф Лундгрен, Энди Гарсиа, а также — внезапно — Меган Фокс и рэпер 50 Cent.

