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    На экранах — четвертая часть похождений «Неудержимых»

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    2 комментария

    21 сентября в кино — премьера «Неудержимых-4». По сюжету всем знакомой команде наемников предстоит остановить террористов, которые задумали украсть ядерное оружие, чтобы спровоцировать глобальный конфликт. Однако большинство бойцов попадает в плен, а Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя. Теперь их новый лидер Ли Кристмас (Джейсон Стейтем) должен в одиночку пробраться в логово противника.

    Фото: кадр из фильма
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    Четвертой части франшизы досталась непростая дорога к экрану. Третья часть собрала маленькую кассу, поэтому переговоры о съемках велись практически десять лет. Ожидалось, что в фильме, как и в прошлых сериях, снимется полный состав звезд, в том числе Антонио Бандерас и Арнольд Шварценеггер. Жан-Клод Ван Дамм тоже планировал сыграть брата-близнеца своего героя — злодея из предыдущей части. Однако Ван Дамм задействован не был. Не присоединился к проекту и Шварценеггер, который был недоволен своей номинацией на «Золотую малину». Более того, из игры чуть не вышел и Сильвестр Сталлоне — его не впечатлил первоначальный сценарий. В итоге звезда «Рэмбо» все-таки сыграл в фильме. Кроме него и Стейтема, здесь появится Дольф Лундгрен, Энди Гарсиа, а также — внезапно — Меган Фокс и рэпер 50 Cent.

    Режиссером фильма стал Скотт Во, бывший каскадер, известный своей экранизацией компьютерных гонок «Жажда скорости».

    Съёмки проводились в Лондоне, болгарской Софии и греческих Салониках. В качестве массовки в фильме задействовали военнослужащих из Греции, причем те жаловались, что им не выплатили компенсацию за месячную командировку, несмотря на сверхурочную работу.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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    Сильвестр Сталлоне
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    Комментарии 2

    Гость15 Сен 2023 в 17:10
    Какой отстой... 😕
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