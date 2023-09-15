Львам — учиться, Стрельцам — беречь деньги: как осенний коридор затмений скажется на знаках зодиака

Представителям некоторых знаков зодиака рекомендуют внимательно относиться к деньгам Иллюстрация: Евгения Бикунова / NGS.RU Поделиться Поделиться





15 сентября начался коридор затмений, который откроет новолуние. Он завершится лунным затмением 28 октября. Этот период — «сбор кармического урожая», люди получат результаты того, к чему шли в течение года. Для одних коридор пройдет незамеченным, но на представителях некоторых знаков зодиака может отразиться очень ощутимо. Журналист NGS.RU поговорил с астрологом и астропсихологом Анастасией Першиной. Она объяснила, кого ждут полезные знакомства, а кто может столкнуться с неудачей в финансах.



«Урожайная луна» Новолуние, которое запустит коридор затмений, началось 15 сентября около 04:00 по московскому времени. Его также называют урожайной луной, потому что в середине сентября многие собирают урожай на грядках.

— Но название связано и с тем, что человек посеял в этом году. В конце года коридор затмений показывает, к чему человек двигался, какие цели реализовал, насколько правильно это делал, какие стратегии использовал. Как он общался с людьми, взаимодействовал, как выстраивал отношения с партнером, что делал со своими финансами. Это всё будет проявляться, — объяснила Анастасия Першина.

14 октября пройдет солнечное затмение. Это время — проверка духовности человека. В России затмение увидеть не получится, оно может ощущаться на энергетическом уровне.

Закончится коридор лунным затмением 28 октября в знаке Тельца. Оно связано с рисками в сфере финансов, инвестиций, у людей будут изменения в этих сферах. Рекомендуется свести к минимуму все затраты и быть готовым к большим переменам.



— Этот коридор затмений — отличное время, чтобы заявить о себе. Если человек сильный, всё делал правильно в этом году, создал стратегию, поставил цели и шел к ним, то его ждет награда, — говорит астролог.

По словам Анастасии, то, что произойдет во время этого коридора затмений, может отложить отпечаток на долгий период: 8–15 лет.

Новая профессия и финансовый кризис Для большинства знаков зодиака коридор пройдет спокойно. Но некоторым, по словам Анастасии Першиной, нужно быть особенно бдительными.



Для Львов, Скорпионов и Рыб наступит период реализации своих планов. Можно будет найти новых друзей, счастье, новые знакомства. Не нужно бояться этого. Стоит воспользоваться тем, что преподносит вселенная. Еще, скорее всего, можно будет освоить новую профессию. Если есть какие-то задумки, то сейчас настал период, когда стоит пойти на курсы, повысить квалификацию.



Водолеям, Стрельцам и Ракам нужно обратить особое внимание на финансовую часть. Возможно, у них поменяются принципы и установки в жизни. Кто-то что-то потеряет — этого не надо бояться. Если человек что-то теряет, значит, так нужно. Но что-то может вернуться. Возможно, кого-то из этих знаков ждет финансовое падение. При подписании бумаг нужно быть особенно аккуратным, если нет возможности перенести сделку.

Ранее астролог рассказывал о том, с какими знаками зодиака сложнее всего выстроить отношения. Читайте, кого не получится переспорить, а кто любит создавать конфликтные ситуации.