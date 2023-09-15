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    Посмотрите, как вставало солнце над Петербургом в сентябре

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    4 комментария

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Первая половина сентября в Петербурге выдалась удивительно погожей, позволив горожанам греться под еще по-летнему теплым солнышком и любоваться яркими восходами. Красочные сентябрьские рассветы запечатлели камеры Лахта Центра.

    Лучшими моментами рассветов начала осени в Петербурге поделились 15 сентября в телеграм-канале небоскреба. Ясные восходы, пушистые, словно вата, облака, застилающие небо над городом, или солнечные лучи, как прожекторы пробивающиеся из-за плотного облачного «покрывала», — посмотрите, каким разнообразным может быть петербургское утро в сентябре.

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    Комментарии 4

    Гость15 Сен 2023 в 15:28
    Музыка весёлая..)
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