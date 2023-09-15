Посмотрите, как вставало солнце над Петербургом в сентябре

Первая половина сентября в Петербурге выдалась удивительно погожей, позволив горожанам греться под еще по-летнему теплым солнышком и любоваться яркими восходами. Красочные сентябрьские рассветы запечатлели камеры Лахта Центра.
Лучшими моментами рассветов начала осени в Петербурге поделились 15 сентября в телеграм-канале небоскреба. Ясные восходы, пушистые, словно вата, облака, застилающие небо над городом, или солнечные лучи, как прожекторы пробивающиеся из-за плотного облачного «покрывала», — посмотрите, каким разнообразным может быть петербургское утро в сентябре.