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    В Москве в квартире нашли мертвой дочь Михаила Ульянова

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    Дочь звезды советского театра и кино Михаила Ульянова Елена скончалась в Москве.

    Как сообщает 15 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра имени Вахтангова, где служил её отец, Елена Михайловна скончалась дома на 64 году жизни. Её смерть была скоропостижной.

    Дочь Ульянова была художником-графиком. Она также возглавляла благотворительный фонд имени Михаила Ульянова. В память об отце она передала часть его личных вещей в театр имени Вахтангова.

    «Это был для нас очень дорогой и родной человек. Она выросла в театре», — говорится в сообщении театра.

    Дата и место похорон пока неизвестны.

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