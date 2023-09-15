В Москве в квартире нашли мертвой дочь Михаила Ульянова

Дочь звезды советского театра и кино Михаила Ульянова Елена скончалась в Москве.



Как сообщает 15 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра имени Вахтангова, где служил её отец, Елена Михайловна скончалась дома на 64 году жизни. Её смерть была скоропостижной.



Дочь Ульянова была художником-графиком. Она также возглавляла благотворительный фонд имени Михаила Ульянова. В память об отце она передала часть его личных вещей в театр имени Вахтангова.



«Это был для нас очень дорогой и родной человек. Она выросла в театре», — говорится в сообщении театра.

