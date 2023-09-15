    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, с-з

    768мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.16eur103.23

    Путин про переговоры с Украиной: плясать, кстати, так или иначе всем придётся барыню или казачка

    3230
    61 комментарий

    Президент России Владимир Путин посоветовал Украине не забывать про свой национальный танец гопак, чтобы не плясать под чужую дудку. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности 15 сентября приводит пресс-служба Кремля.

    Главу государства попросили оценить перспективы мирных переговоров с Киевом и прокомментировать слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия и Украина «всё-таки станцуют своё танго».

    Владимир Путин в ответ заявил, что американцы «сами не умеют танцевать это танго. По его словам, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции силы. Или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением её. Путин отметил, что США «пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят».

    Для Украины важно не забыть гопак, добавил Путин, чтобы не плясать всё время под чужую музыку. А плясать, кстати, так или иначе всем придётся барыню, ну или в лучшем случае казачка, резюмировал президент.

    Глава государства также сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 61

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    61
    close