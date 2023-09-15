Путин про переговоры с Украиной: плясать, кстати, так или иначе всем придётся барыню или казачка

Президент России Владимир Путин посоветовал Украине не забывать про свой национальный танец гопак, чтобы не плясать под чужую дудку. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности 15 сентября приводит пресс-служба Кремля.



Главу государства попросили оценить перспективы мирных переговоров с Киевом и прокомментировать слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия и Украина «всё-таки станцуют своё танго».



Владимир Путин в ответ заявил, что американцы «сами не умеют танцевать это танго. По его словам, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции силы. Или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением её. Путин отметил, что США «пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят».

