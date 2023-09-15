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    Фигуристка Валиева выступила в CAS в свою защиту. Она требует вернуться ей золото чемпионата России

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    Российская фигуриста Камила Валиева по видеосвязи примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщили 15 сентября на официальном сайте организации. Там же уточнили, что спортсменка требует вернуть ей золотую медаль чемпионата России и не аннулировать ее результаты, так как нарушение допинговых правил с ее стороны было не преднамеренным.

    «Госпожа Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен. В качестве альтернативы она требует решения, что она не несет никакой вины или халатности или, что еще более важно, нарушение не было преднамеренным, поэтому период дисквалификации должен составлять не более двух лет и никакие результаты не могут быть аннулированы», — говорится в заявлении CAS.

    Слушания назначены на 26, 27 и 28 сентября. Также имеется резервный день 29 сентября. Слушания будут проводиться в штаб-квартире CAS в Лозанне, Швейцария, с участием различных сторон, свидетелей и экспертов по видеоконференции, включая Камилу Валиеву и представителей РУСАДА.

    Также стали известны арбитры, которые будут выносить вердикт. Ими стали француз Матье Мэзоннёва, британец Джеймс Дрейк и американец Джеффри Мишкин. Отмечается, что Мэзоннёва номинировала сама Валиева.

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