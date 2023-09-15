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    Песков прокомментировал расследование гибели Пригожина в авиакатастрофе

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    Кремль не считает, что расследование крушения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина идет медленно. Об этом заявил 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам происшествие «непростое», а значит, «непростое» и расследование. Песков добавил, что расследование продолжается, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно, пишет РИА Новости.

    Ранее Песков говорил, что рассматриваются разные версии происшествия с самолетом, среди которых есть и преднамеренное злодеяние.

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

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