Песков прокомментировал расследование гибели Пригожина в авиакатастрофе

Кремль не считает, что расследование крушения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина идет медленно. Об этом заявил 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По его словам происшествие «непростое», а значит, «непростое» и расследование. Песков добавил, что расследование продолжается, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно, пишет РИА Новости.



Ранее Песков говорил, что рассматриваются разные версии происшествия с самолетом, среди которых есть и преднамеренное злодеяние.

