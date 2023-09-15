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    Кристина Асмус «похоронила» Александра Петрова, который вместо ее подруги женился на незнакомой девушке

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    Российская актриса Кристина Асмус у себя в соцсетях «похоронила» безымянного друга. Подписчики в комментариях предположили, что речь идет об актере Александре Петрове, который накануне внезапно женился на никому не известной девушке.

    «Друг, R.I.P....», — написала Асмус.

    Судя по всему, такую реакцию у Кристины вызвало то, что Петров женился не на ее лучшей подруге Стасе Милославской, с которой он встречался четыре года, а на никому не известной девушке спустя несколько дней знакомства. Хотя еще пару лет назад Милославская признавалась, что хочет за него замуж и даже думала о кольце.

    Сам Петров сообщил о неожиданной свадьбе с другой девушкой накануне.

    «Мы случайно познакомились на улице и, сразу все поняв, через несколько встреч поженились», — объяснил он в соцсетях.

    Также он подчеркнул, что его избранница Виктория не из киноиндустрии, самая обычная девушка, и потому попросил не мучить ее.

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