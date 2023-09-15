Погода в Петербурге меняется. На смену фронту приходит гребень

В Петербурге прохладно, хоть и без осадков. В выходные для прогулок лучше выбирать субботу. В воскресенье будет теплее, но и дождливее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 сентября в городе переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днём составит 15–17.



«Сегодня на востоке Ленинградской области ещё отметится короткими дождями уходящий холодный атмосферный фронт. А в западной половине региона за погоду будет отвечать гребень скандинавского антициклона. В такой ситуации в Северной столице ожидается переменная облачность, обойдётся без существенных осадков и будет прохладно. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

