    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, сев

    766мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.16eur103.23

    Погода в Петербурге меняется. На смену фронту приходит гребень

    3589
    обсудить

    В Петербурге прохладно, хоть и без осадков. В выходные для прогулок лучше выбирать субботу. В воскресенье будет теплее, но и дождливее.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 сентября в городе переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днём составит 15–17.

    «Сегодня на востоке Ленинградской области ещё отметится короткими дождями уходящий холодный атмосферный фронт. А в западной половине региона за погоду будет отвечать гребень скандинавского антициклона. В такой ситуации в Северной столице ожидается переменная облачность, обойдётся без существенных осадков и будет прохладно. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу, 16 сентября, по данным СЗ УГМС, в Петербурге преимущественно без осадков, 17–19 градусов. А в воскресенье местами пройдет кратковременный дождь, будет ветер с порывами до сильного и 18–20 градусов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close