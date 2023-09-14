Прибралась на 9 миллионов. Московскую уборщицу арестовали после пропажи дорогих часов и не только

Суд в Москве заключил под стражу уборщицу, которая может быть причастна к пропаже дорогих вещей из квартиры клиентов. В сумме набралось на 9 миллионов рублей.



Об аресте 14 сентября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По версии следствия, летом женщина унесла из квартиры дома в Большом Овчинниковском переулке несколько дорогих часов, ювелирные изделия и наличные. Вину она не признала.