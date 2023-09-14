    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, сев

    762мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.16eur103.23

    Прибралась на 9 миллионов. Московскую уборщицу арестовали после пропажи дорогих часов и не только

    790
    6 комментариев

    Суд в Москве заключил под стражу уборщицу, которая может быть причастна к пропаже дорогих вещей из квартиры клиентов. В сумме набралось на 9 миллионов рублей.

    Об аресте 14 сентября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По версии следствия, летом женщина унесла из квартиры дома в Большом Овчинниковском переулке несколько дорогих часов, ювелирные изделия и наличные. Вину она не признала.

    прокуратура Москвы

    По данным Telegram-каналов, речь идет о женских часах Audemars и Cartier, а также двух Rolex.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УборщицаЧасы9 миллионов
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close