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    Суд отправил в СИЗО заслуженную артистку России за сбыт наркотиков

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    Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хасимова) до 21 октября помещена в следственный изолятор по делу о покушении на сбыт наркотиков. Решение Железнодорожный суд Пензы вынес еще 31 августа, сообщает РИА Новости.

    Суд избрал меру пресечения Рамиле Хасимовой в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 22 дня, сообщили в пресс-службе суда. Уточняется, что арестованная проходит по уголовному делу о «покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» — часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

    Источник агентства сообщает, что при задержании Искандер (Хасимовой) в машине и дома у артистки было найдено около двух килограммов запрещенных веществ. По данным источника, женщина отказалась от дачи показаний.

    Артистка играла в Российском академическом молодежном театре. В пресс-службе учреждения сообщили, что в спектаклях ее заменит другая актриса.

    Женщина играла в «Алых парусах», «Rock'n'roll», а в 2021 году стала заслуженной артисткой России.

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