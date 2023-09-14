Суд отправил в СИЗО заслуженную артистку России за сбыт наркотиков

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хасимова) до 21 октября помещена в следственный изолятор по делу о покушении на сбыт наркотиков. Решение Железнодорожный суд Пензы вынес еще 31 августа, сообщает РИА Новости.

Суд избрал меру пресечения Рамиле Хасимовой в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 22 дня, сообщили в пресс-службе суда. Уточняется, что арестованная проходит по уголовному делу о «покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» — часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Источник агентства сообщает, что при задержании Искандер (Хасимовой) в машине и дома у артистки было найдено около двух килограммов запрещенных веществ. По данным источника, женщина отказалась от дачи показаний.