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    В Пермском крае нетрезвого водителя пришлось доставать через багажник

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    В Пермском крае нарушителя пришлось вытаскивать через багажник. Мужчина пытался сделать вид, что он не управлял машиной, сообщает 14 августа региональный главк МВД.

    В ходе ночного патрулирования улиц города Чернушки в Прикамье дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2114. Машина двигалась по встречке. Нарушитель понял, что его заметили, быстро свернул во двор и остановился. Полицейские увидели, что нарушитель перелез на заднее сиденье, чтобы сделать вид, что не управлял машиной. Достать водителя из салона оказалось не так просто, поскольку он яростно сопротивлялся. В итоге мужчину вытащили через багажник и задержали.

    От освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Выяснилось, что 28-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 «Управление автомобилем, транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

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