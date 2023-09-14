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    «Зенит» вывел из заявки Ерохина

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    Футбольный клуб «Зенит» исключил нападающего Александра Ерохина из заявки на сезон, следует из информации, опубликованной на сайте Российской премьер-лиги. Однако, как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе петербургской команды, это технический момент, и скоро Ерохина вернут в основу.

    «Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка — абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», — заявили в «Зените».

    Контракт Ерохина рассчитан до конца текущего сезона. Он выступает за «Зенит» с 2017 года, став за это время пятикратным чемпионом России.

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    Гость14 Сен 2023 в 17:18
    Akyetь
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