«Зенит» вывел из заявки Ерохина

Футбольный клуб «Зенит» исключил нападающего Александра Ерохина из заявки на сезон, следует из информации, опубликованной на сайте Российской премьер-лиги. Однако, как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе петербургской команды, это технический момент, и скоро Ерохина вернут в основу.



«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка — абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», — заявили в «Зените».

Контракт Ерохина рассчитан до конца текущего сезона. Он выступает за «Зенит» с 2017 года, став за это время пятикратным чемпионом России.