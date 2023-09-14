Российским спортсменам не дали выступить на Азиатских играх. Это был один из шансов попасть на Олимпиаду

Российские спортсмены не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года, которые пройдут в Китае, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его словам, Россия не получила приглашение на участие в соревнованиях.



Этот вопрос о возможности участия российских спортсменов в Азиатских играх обсуждался на саммите в Лозанне, который состоялся в декабре прошлого года. Однако, по словам Позднякова, с тех пор ничего конкретного не произошло и надежд на участие российских атлетов нет.