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    Российским спортсменам не дали выступить на Азиатских играх. Это был один из шансов попасть на Олимпиаду

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    Российские спортсмены не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года, которые пройдут в Китае, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его словам, Россия не получила приглашение на участие в соревнованиях.

    Этот вопрос о возможности участия российских спортсменов в Азиатских играх обсуждался на саммите в Лозанне, который состоялся в декабре прошлого года. Однако, по словам Позднякова, с тех пор ничего конкретного не произошло и надежд на участие российских атлетов нет.

    Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу. В июле генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала предложение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в этих соревнованиях. Планировалось выделить 500 квот для спортсменов обеих стран, и их допуск должны были регулировать международные федерации. Тем не менее российские и белорусские атлеты могли соревноваться только в индивидуальных дисциплинах, и участие в Азиатских играх предоставляло шанс квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года.

    В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, при условии, что они не высказывали поддержку спецоперации на Украине, не имели связей с вооруженными силами или национальными органами безопасности и не участвовали в командных видах спорта. Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже на данный момент остается вопросом, который МОК ещё не окончательно рассмотрел.

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    Комментарии 21

    Гость14 Сен 2023 в 17:17
    Облом и здесь
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